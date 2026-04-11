Число погибших при атаках на Ливан превысило 2000 человек
Число погибших в результате атак со стороны Израиля на Ливан превысило 2 000 человек. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на данные центра по экстренным операциям Министерства здравоохранения страны. Речь идет о погибших за период со 2 марта.
По данным ведомства, в результате обстрелов и ударов погибли 2020 человек, еще 6436 получили ранения. В Минздраве уточнили, что только 11 апреля жертвами конфликта стали 97 человек, 133 пострадали.
11 армия обороны Израиля заявила, что нанесла удары по более чем 200 объектам движения «Хезболла» на территории Ливана, продолжаются атаки на пусковые установки.
8 апреля ЦАХАЛ отчиталась о крупнейшей с начала конфликта атаке на инфраструктуру «Хезболлы». В этот день в результате ударов погибли 357 ливанцев. Число раненых достигло 1223.
14 апреля в Годепартаменте США в Вашингтоне должны начаться прямые переговоры между делегациями Израиля и Ливана, сообщила канцелярия ливанского лидера Джозефа Ауна. На встрече будут присутствовать посол Ливана в Вашингтоне Нада Хамаде-Моавад, посол Израиля в Вашингтоне Йехиэль Лейтер и посол США в Бейруте Мишель Исса. Ее инициатором выступили ливанские власти.