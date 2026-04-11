ЦАХАЛ заявила о поражении более 200 объектов «Хезболлы» в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за последние 24 часа нанесла удары по более чем 200 объектам движения «Хезболла» на территории Ливана. Об этом сообщила ее пресс-служба.
Израильские военно-воздушные силы продолжают наносить удары по инфраструктуре «Хезболлы», а также оказывают поддержку наземным подразделениям, действующим на юге Ливана. Кроме того, ЦАХАЛ наносит удары по пусковым установкам, чтобы предотвратить обстрелы израильских граждан.
Боевые действия продолжаются, несмотря на планы проведения переговоров между израильскими и ливанскими делегациями 14 апреля. В нескольких районах северного Израиля звучат сирены воздушной тревоги.
Телеканал Al Hadath со ссылкой на источники в Ливане сообщил, что США предоставили Бейруту гарантии безопасности до начала переговоров между Ливаном и Израилем в Вашингтоне.