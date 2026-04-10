Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

Число жертв израильской атаки на Ливан превысило 350

Число погибших в результате атаки Израиля на Ливан 8 апреля увеличилось до 357 человек. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на данные минздрава республики. Спасатели все еще продолжают разбирать завалы.

Число раненых в этот день возросло с 1 165 до 1 223. Ведомство отмечает, что общее число убитых граждан с начала израильских ударов составило 1 953. Еще 6 303 человека получили ранения.

В день атаки Минздрав Ливана заявил о 254 погибших и 1 165 раненых.

8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном перемирии, при этом удары Израиля по Ливану продолжились. ЦАХАЛ объявила, что осуществила крупнейшую атаку на инфраструктуру «Хезболлы». Тегеран настаивает, что режим прекращения огня должен распространяться на ливанскую территорию, и называет это необходимым условием для продолжения переговоров.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте