Число жертв израильской атаки на Ливан превысило 350
Число погибших в результате атаки Израиля на Ливан 8 апреля увеличилось до 357 человек. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на данные минздрава республики. Спасатели все еще продолжают разбирать завалы.
Число раненых в этот день возросло с 1 165 до 1 223. Ведомство отмечает, что общее число убитых граждан с начала израильских ударов составило 1 953. Еще 6 303 человека получили ранения.
В день атаки Минздрав Ливана заявил о 254 погибших и 1 165 раненых.
8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном перемирии, при этом удары Израиля по Ливану продолжились. ЦАХАЛ объявила, что осуществила крупнейшую атаку на инфраструктуру «Хезболлы». Тегеран настаивает, что режим прекращения огня должен распространяться на ливанскую территорию, и называет это необходимым условием для продолжения переговоров.