Число жертв израильской атаки на Ливан превысило 350

8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном перемирии, при этом удары Израиля по Ливану продолжились. ЦАХАЛ объявила, что осуществила крупнейшую атаку на инфраструктуру «Хезболлы». Тегеран настаивает, что режим прекращения огня должен распространяться на ливанскую территорию, и называет это необходимым условием для продолжения переговоров.