Армия Израиля заявила о крупнейшей атаке по «Хезболле» в Ливане с начала войны
Армия обороны Израиля заявила о проведении самой масштабной атаки на инфраструктуру «Хезболлы» в Ливане с начала операции «Рычащий лев». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ЦАХАЛ.
По данным военных, удары были нанесены одновременно по нескольким районам – в Бейруте, долине Бекаа и на юге Ливана. Операция заняла около десяти минут. В общей сложности были атакованы более 100 объектов, включая командные центры и военную инфраструктуру.
Среди целей, как уточнили в ЦАХАЛ, были штаб-квартиры группировки, разведывательные центры и ключевые пункты управления, используемые для планирования атак против израильских военных и гражданских лиц. Удары также пришлись по военно-морским объектам, инфраструктуре запуска ракет, а также по активам элитного подразделения «Радван» и авиации.
Минздрав Ливана сообщил о сотнях убитых во время израильской атаки за последние несколько часов, передает телеканал Al Jazeera.
8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Президент США Дональд Трамп сообщил, что получил от Тегерана предложение из десяти пунктов и готов продолжить работу на его основе. В Израиле поддержали решение Вашингтона временно приостановить удары по Ирану. Но в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что режим прекращения огня не распространяется на Ливан, несмотря на заявления посредников об обратном.