Армия Израиля заявила о крупнейшей атаке по «Хезболле» в Ливане с начала войны

8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Президент США Дональд Трамп сообщил, что получил от Тегерана предложение из десяти пунктов и готов продолжить работу на его основе. В Израиле поддержали решение Вашингтона временно приостановить удары по Ирану. Но в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что режим прекращения огня не распространяется на Ливан, несмотря на заявления посредников об обратном.