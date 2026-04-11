Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Ливан подтвердил, что прямые переговоры с Израилем начнутся 14 апреля в США

Ведомости

Прямые переговоры между делегациями Израиля и Ливана начнутся 14 апреля, площадкой станет Госдепартамент США. Об этом сообщает канцелярия президента Ливана Джозефа Ауна в соцсети Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Встреча будет направлена на достижение перемирия и запуск прямого диалога на фоне продолжающихся боевых действий. Ее инициатором выступили ливанские власти. В рамках подготовки к переговорам состоялся телефонный разговор между представителями двух стран при участии американских посредников, отмечает канцелярия ливанского лидера.

9 апреля корреспондент портала Axios Барак Равид сообщал со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника, что ливано-израильские переговоры пройдут в Вашингтоне на следующей неделе.

Как сообщает The Times of Israel, на встрече будут присутствовать посол Ливана в Вашингтоне Нада Хамаде-Моавад, посол Израиля в Вашингтоне Йехиэль Лейтер и посол США в Бейруте Мишель Исса.

8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном перемирии, при этом удары Израиля по Ливану продолжились. ЦАХАЛ объявила, что осуществила крупнейшую атаку на инфраструктуру «Хезболлы». Тегеран настаивает, что режим прекращения огня должен распространяться на ливанскую территорию, и называет это необходимым условием для продолжения переговоров.

Новости СМИ2
