Ливан подтвердил, что прямые переговоры с Израилем начнутся 14 апреля в США
Прямые переговоры между делегациями Израиля и Ливана начнутся 14 апреля, площадкой станет Госдепартамент США. Об этом сообщает канцелярия президента Ливана Джозефа Ауна в соцсети Facebook
Встреча будет направлена на достижение перемирия и запуск прямого диалога на фоне продолжающихся боевых действий. Ее инициатором выступили ливанские власти. В рамках подготовки к переговорам состоялся телефонный разговор между представителями двух стран при участии американских посредников, отмечает канцелярия ливанского лидера.
9 апреля корреспондент портала Axios Барак Равид сообщал со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника, что ливано-израильские переговоры пройдут в Вашингтоне на следующей неделе.
Как сообщает The Times of Israel, на встрече будут присутствовать посол Ливана в Вашингтоне Нада Хамаде-Моавад, посол Израиля в Вашингтоне Йехиэль Лейтер и посол США в Бейруте Мишель Исса.
8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном перемирии, при этом удары Израиля по Ливану продолжились. ЦАХАЛ объявила, что осуществила крупнейшую атаку на инфраструктуру «Хезболлы». Тегеран настаивает, что режим прекращения огня должен распространяться на ливанскую территорию, и называет это необходимым условием для продолжения переговоров.