Axios: переговоры Израиля и Ливана пройдут на следующей неделе в Вашингтоне
Представители Израиля и Ливана проведут переговоры на следующей неделе, сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника. Встреча пройдет в Вашингтоне.
Переговоры будут проведены на уровне послов. Посол США в Ливане Мишель Исса тоже примет в них участие.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о желании начать прямой диалог с Ливаном «как можно скорее». Переговоры будут направлены на разоружение ливанского движения «Хезболла» и установление мирных отношений между странами, подчеркнул он.
Нетаньяху также приветствовал призыв премьер-министра Ливана Навафа Салама к демилитаризации Бейрута. «Израиль ценит сегодняшний призыв», – отметил он.
8 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), несмотря на объявленное перемирие с Ираном, атаковала инфраструктуру «Хезболлы» в Ливане. По данным ливанского минздрава, погибли более 180 человек, еще 1739 ранены. Тегеран заявил, что удары по Ливану сделают бессмысленными предстоящие переговоры. В Вашингтоне сообщили о «обоснованном недопонимании» и отсутствии обещаний не атаковать Ливан во время перемирия.