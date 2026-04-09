Axios: переговоры Израиля и Ливана пройдут на следующей неделе в Вашингтоне

8 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), несмотря на объявленное перемирие с Ираном, атаковала инфраструктуру «Хезболлы» в Ливане. По данным ливанского минздрава, погибли более 180 человек, еще 1739 ранены. Тегеран заявил, что удары по Ливану сделают бессмысленными предстоящие переговоры. В Вашингтоне сообщили о «обоснованном недопонимании» и отсутствии обещаний не атаковать Ливан во время перемирия.