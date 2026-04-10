Переговоры в Пакистане могут не начаться до прекращения атак на Ливан

Президент США Дональд Трамп предупреждал о «болезненных последствиях» для Ирана в случае срыва перемирия. В то же время он заявил, что позитивно оценивает перспективы соглашения, отметив, что на переговорах иранская сторона ведет себя более конструктивно, чем в публичных заявлениях. «Они соглашаются на все, на что должны согласиться», – подчеркнул американский лидер.