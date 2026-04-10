Переговоры в Пакистане могут не начаться до прекращения атак на Ливан

Переговоры Ирана и США в Пакистане не начнутся, пока продолжаются израильские удары по Ливану. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иранский источник.

«Делегация еще не прибыла, и переговоры невозможны в случае продолжения атак Израиля на Ливан», – отметил собеседник агентства.

8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном перемирии, одним из условий которого стало открытие Ормузского пролива. Движение судов было восстановлено, однако вскоре вновь прервано на фоне израильских ударов по Ливану и инцидента с беспилотником над Ираном.

9 апреля президент Ирана Масуд Пезешкиан заявлял, что продолжение атак Израиля может сделать переговоры бессмысленными. Он подчеркнул, что Тегеран «держит руку на спусковом крючке» и «не оставит своих ливанских братьев и сестер».

После заключения перемирия вице-президент США Джей Ди Вэнс отмечал, что между сторонами сохраняется «обоснованное недопонимание» по вопросу Ливана. Он уточнил, что Вашингтон не давал гарантий отказа от ударов по этой стране.

Президент США Дональд Трамп предупреждал о «болезненных последствиях» для Ирана в случае срыва перемирия. В то же время он заявил, что позитивно оценивает перспективы соглашения, отметив, что на переговорах иранская сторона ведет себя более конструктивно, чем в публичных заявлениях. «Они соглашаются на все, на что должны согласиться», – подчеркнул американский лидер.

