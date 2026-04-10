Что происходит с перемирием Ирана и США и почему оно пока не работает

Что происходит с перемирием Ирана и США и почему оно пока не работаетСтороны не могут согласовать условия для начала переговоров
Американские войска останутся в зоне Персидского залива для поддержания режима прекращения огня, достигнутого Израилем и США с Ираном в ночь на 8 апреля. Об этом заявил президент Дональд Трамп. Одновременно с этим участники конфликта продолжают наносить друг по другу удары, а проход по Ормузскому проливу (одно из основных американских требований) в довоенном режиме не работает. По данным ресурса MarineTraffic, с вечера 8 апреля до 18.00 мск 9 апреля через пролив прошло четыре танкера, включая два иранских. По словам заместителя главы МИД Ирана Саида Хатибзаде, его страна готова обеспечить открытие этой транспортной артерии, но, подчеркнул чиновник, для этого требуется прекращение агрессии США на Ближнем Востоке.
При этом ни одна ни другая сторона пока не представили официальный список предложений по урегулированию конфликта. Более того, отдельные заявления Трампа и представителей его администрации показывают, что Тегеран с Вашингтоном пока не пришли к согласию о предмете переговоров. Например, в своей соцсети Truth Social 8 апреля Трамп заявил о прекращении обогащения урана Ираном, что отвергается в Тегеране. Последний, в свою очередь, требует закрепления договоренностей с США на уровне Совбеза ООН, чтобы они носили обязательный характер. Кроме того, иранцы требуют не просто сокращения американского присутствия на Ближнем Востоке, а в целом ухода США из региона, включая закрытие военных баз. Иранская сторона также в целом подчеркнула отсутствие намерений говорить с Вашингтоном, пока прекращение огня не распространится и на Ливан. В частности, 9 апреля такое мнение высказал спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф. В подтверждение этой позиции президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в Х (экс-Twitter), что иранцы не бросят своих ливанских «братьев и сестер».
За день до этого, 8 апреля, Галибаф подчеркнул, что двустороннее прекращение огня сейчас является нецелесообразным. Позже в тот же день вице-президент США Джеймс Вэнс (должен был возглавить американскую делегацию в пакистанском Исламабаде) заявил: «Не понимаю, насколько хорошо он [Галибаф] понимает английский.
Потому что сказанное им просто не имеет смысла в контексте прошедших между нами переговоров». Он конкретизировал, что США изначально не соглашались на схему, согласно которой перемирие распространялось бы и на Ливан. 9 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Арагчи. Как подчеркивалось в сообщении МИД России, «Москва твердо исходит из того, что упомянутые договоренности, как было объявлено пакистанскими посредниками, имеют региональное измерение и, в частности, распространяются на Ливан».
Сомнения в перспективности и реализуемости переговоров США и Ирана в Исламабаде усилились после того, как иранский посол в Пакистане Реза Амири Могадам удалил пост в соцсети Х (экс-Twitter) о прибытии иранской делегации на встречу, в ходе которой стороны должны были, по словам Могадама, обсудить предварительный план урегулирования конфликта, состоящий из 10 пунктов.
Израиль отказался приостанавливать боевые действия против «Хезболлы» в Ливане, хотя, согласно заявлению премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа (посредник в американо-иранских переговорах), режим прекращения огня распространяется на весь Ближний Восток, в том числе на Ливан. Как сообщает Axios со ссылкой на несколько источников, незадолго до перемирия Нетаньяху в течение дня вел переговоры с Трампом и членами его команды относительно условий соглашения. По их итогам он получил заверения, что Вашингтон во время предстоящих переговоров о мире с иранской стороной будет настаивать на демонтаже ракетно-ядерной программы Ирана, отказе от обогащения урана и передаче его запасов третьей стороне, рассказал изданию неназванный высокопоставленный израильский чиновник. В свою очередь 9 апреля «Хезболла» заявила о возобновлении боевых действий против Израиля.
США и Иран на данный момент не смогут договориться об условиях завершения войны, полагает президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде. Позиции сторон довольно сильно поляризованы и до сих пор они ведут споры относительно контроля над Ормузским проливом, в то время как Израиль продолжает наносить удары по дружественной Исламской Республике «Хезболле», констатирует эксперт. По мнению Садыгзаде, Израиль рано или поздно возобновит боевые действия против Ирана. И США, и Израиль оставят Исламскую Республику в покое лишь после серьезного ослабления страны и прихода к власти прозападных сил, уверен эксперт: «Даже сейчас, когда функционирует Совет мира, израильская армия продолжает периодически наносить удары по сектору Газа. Где гарантии, что еврейское государство не сделает это с Ираном? Репутация израильтян в мире серьезно подорвана, а ультраправое правительство Нетаньяху будет пытаться сделать все возможное, чтобы не позволить американцам и иранцам договориться».
В этих условиях, продолжает Садыгзаде, «Хезболла» находится в крайне уязвимом положении. С одной стороны, Израиль желает расправиться со своим злейшим врагом. С другой – ливанское правительство за счет израильтян пытается серьезно подорвать позиции шиитских радикалов в государстве, отметил востоковед.
Предстоящие переговоры в Исламабаде вряд ли приведут к серьезному дипломатическому прорыву, соглашается старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сухов. По его мнению, на данный момент в регионе установилась «тактическая пауза», которая в любой момент может перерасти в управляемое военное противостояние или перейти к взаимным бомбардировкам. «Требования сторон по-прежнему максималистские и диаметрально противоположные. Ключевой узел разногласий – контроль над Ормузским проливом, Тегеран на данный момент не готов согласиться на довоенный режим судоходства на этом маршруте», – заметил эксперт.
В текущей ситуации Израиль занимает обособленную позицию, которая может стать решающим фактором, предупредил Сухов. Израильское руководство, вероятно, попытается саботировать сделку между Вашингтоном и Тегераном, если посчитает ее условия слишком мягкими по отношению к ядерным амбициям Исламской Республики, допустил востоковед. «Так как Ливан фактически исключен из перемирия, военные действия между израильской армией и «Хезболлой» могут привести к краху потенциального мирного соглашения между США и Ираном. Изначально ливанские боевики вступили в войну в знак солидарности с Исламской Республикой», – предупредил эксперт.
В ливанской операции Израиль добивается ликвидации угрозы со стороны «Хезболлы, а также создания условий, при которых Иран не сможет использовать свои прокси для атак на израильскую территорию, говорит Сухов. Фундаментальные противоречия между сторонами остаются неразрешенными, что превращает конфликт в «войну на истощение», подчеркнул эксперт: «Прогнозные рынки оценивают вероятность того, что перемирие продержится до 21 апреля, всего в 26%. Текущая пауза используется сторонами скорее для перегруппировки сил, чем для реального поиска компромисса».