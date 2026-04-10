Что происходит с перемирием Ирана и США и почему оно пока не работает

При этом ни одна ни другая сторона пока не представили официальный список предложений по урегулированию конфликта. Более того, отдельные заявления Трампа и представителей его администрации показывают, что Тегеран с Вашингтоном пока не пришли к согласию о предмете переговоров. Например, в своей соцсети Truth Social 8 апреля Трамп заявил о прекращении обогащения урана Ираном, что отвергается в Тегеране. Последний, в свою очередь, требует закрепления договоренностей с США на уровне Совбеза ООН, чтобы они носили обязательный характер. Кроме того, иранцы требуют не просто сокращения американского присутствия на Ближнем Востоке, а в целом ухода США из региона, включая закрытие военных баз. Иранская сторона также в целом подчеркнула отсутствие намерений говорить с Вашингтоном, пока прекращение огня не распространится и на Ливан. В частности, 9 апреля такое мнение высказал спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф. В подтверждение этой позиции президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в Х (экс-Twitter), что иранцы не бросят своих ливанских «братьев и сестер».