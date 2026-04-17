Иран открыл Ормузский пролив для всех судов на время перемирия

Иран открыл Ормузский пролив для всех судов на время перемирияТрамп поблагодарил Тегеран за это решение
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи объявил об открытии Ормузского пролива для всех коммерческих судов на оставшийся период режима прекращения огня. Проход будет осуществляться по согласованному маршруту, сообщил министр в соцсети X. Иран перекрыл пролив после нападения США и Израиля 28 февраля.
«В соответствии с режимом прекращения огня в Ливане, проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на оставшийся период прекращения огня по согласованному маршруту, как уже было объявлено Организацией портов и морского транспорта Исламской Республики Иран», – написал Арагчи.
В заявлении министра речь идет о ранее объявленном маршруте вдоль иранского берега, а не об открытии пролива целиком.
Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social уже поблагодарил Иран за это решение. «Спасибо!» – написал он.
13 апреля США начали морскую блокаду Ормузского пролива. По данным Центрального командования ВС США, за трое суток 14 судов развернулись и направились в другую сторону. 15 апреля американские военные заявили о полной блокаде иранских портов, торговля через которые, по их данным, обеспечивает 90% экономики Ирана.
Трамп 16 апреля анонсировал перемирие между Израилем и Ливаном по итогам бесед с лидерами стран Биньямином Нетаньяху и Джозефом Ауном. Президент США пообещал также, что пригласит Нетаньяху и Ауна на трехсторонние переговоры в Белый дом. Лидеры Израиля и Ливана не проводили прямых встреч с 1983 г., добавил он.
17 апреля в силу вступило 10-дневное прекращение огня между Израилем и Ливаном. Ливанское агентство NNA сообщило, что Израиль уже нарушил режим прекращения огня, ударив по городу Хиям артиллерией.