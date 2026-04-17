Иран открыл Ормузский пролив для всех судов на время перемирия

Трамп 16 апреля анонсировал перемирие между Израилем и Ливаном по итогам бесед с лидерами стран Биньямином Нетаньяху и Джозефом Ауном. Президент США пообещал также, что пригласит Нетаньяху и Ауна на трехсторонние переговоры в Белый дом. Лидеры Израиля и Ливана не проводили прямых встреч с 1983 г., добавил он.