США и Иран согласовывают время и место второго раунда переговоров

США и Иран согласовывают время и место второго раунда переговоровНо он может стать безрезультатным, как и первый
Дипломатические усилия Пакистана для запуска второго раунда американо-иранских переговоров, по всей видимости, могут принести плоды. Сразу после завершения рабочего визита начальника штаба пакистанской армии Асима Мунира в Тегеран пакистанский министр иностранных дел Тахир Андраби 16 апреля объявил о согласии противоборствующих сторон возобновить диалог с целью заключения сделки. При этом дату, место встречи и состав переговорных делегаций сторонам в ближайшее время еще предстоит согласовать, подчеркнул дипломат. Андраби добавил, что успех будущего диалога будет также зависеть от ситуации в Ливане, где все еще продолжаются боевые действия между Израилем и проиранской шиитской группировкой «Хезболла».
В это же время 15 и 16 апреля для обсуждения деталей потенциального проекта мирного соглашения премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф успел встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом в Эр-Рияде и эмиром Катара Тамимом бин Хамадом бин Халифой Аль Тани в Дохе. Завершит свое турне пакистанский премьер 18 апреля в Турции.
Вероятность проведения нового раунда переговоров в ближайшее время оптимистично оценили также в Вашингтоне. Так, на брифинге 15 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила о продолжающемся продуктивном диалоге между представителями США и Ирана. «Мы чувствуем себя хорошо в плане перспектив сделки. Весьма вероятно, переговоры пройдут в том же самом месте, что и в прошлый раз [в Исламабаде]», – отметила она.
Однако власти Ирана пока не подтверждали и не опровергали факт возможных переговоров с американцами. Вскоре после вылета пакистанского фельдмаршала Мунира из Тегерана иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи на своей странице в соцсети Х выразил благодарность Исламабаду за посреднические услуги, отметив, что Иран по-прежнему привержен миру и стабильности на Ближнем Востоке. А спикер парламента страны Мохаммед Багер Галибаф на странице в Х призвал США взять на себя обязательства обеспечить мир в Ливане.
Ситуация в Ливане остается одним из главных камней преткновения для возобновления американо-иранского диалога. И хотя США и Иран объявили о временном прекращении огня 8 апреля, Израиль до сих пор отказывается распространять это перемирие на ливанскую территорию. Позже, 14 апреля, послы Израиля и Ливана впервые с 1993 г. провели прямые переговоры в Вашингтоне.
Предыдущий раунд американо-иранских переговоров состоялся 11 апреля и продлился 21 час без каких-либо результатов. На следующий день Трамп в соцсети Truth Social позитивно оценил его итоги, так как переговорщикам, по его словам, удалось согласовать большинство спорных вопросов, кроме ядерной программы. Но это впоследствии не помешало ему объявить о блокаде Ормузского пролива. Иран со своей стороны выразил согласие на свободное судоходство в Ормузском проливе возле оманского побережья без каких-либо препятствий с иранской стороны при условии, что США примут часть их требований, сообщили 16 апреля Reuters источники без указания этих требований.
Вероятность организации второго раунда переговоров все же достаточно мала, полагает гендиректор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров. До этого, говорит иранист, в Тегеране хотят заранее согласовать круг вопросов для потенциального обсуждения. Иран не готов обсуждать вопрос передачи обогащенного урана какой-либо стороне, а также приостановки своей ядерной программы. Кроме того, продолжает эксперт, Тегеран ни при каких обстоятельствах не согласится вернуться к довоенному режиму работы Ормузского пролива. «На фоне продолжающегося американского давления такой расклад создает для иранского руководства больше преимуществ в диалоге с США. Переговорный процесс очень хрупкий. Белый дом одновременно использует инструменты его торпедирования через Израиль. Но без решения ливанского вопроса дипломатический прорыв маловероятен», – уверен эксперт.
США и Иран заинтересованы в прекращении боевых действий, но этого желания недостаточно для дипломатического решения ближневосточной проблемы, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. С одной стороны, Трампу важно показать своим избирателям результаты своей внешнеполитической авантюры в виде уничтожения иранской ядерной программы. С другой – иранскому руководству принципиально необходимо продемонстрировать несгибаемость и независимость, отметил эксперт. «Стороны не готовы идти на компромиссы по принципиальным вопросам. Поэтому проблема изначально кажется неразрешимой: все пути неизбежно ведут к тупиковой точке», – подчеркнул американист.
В этих условиях, полагает Кошкин, стороны могут выиграть лишь время и передохнуть до следующей эскалации. Эксперт не исключил продления перемирия на неопределенное время с целью перегруппировки сил. «Возможно, режим прекращения огня распространится также на Ливан, если это поможет удерживать конфликт в замороженном состоянии», – допустил эксперт.
Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social объявил 16 апреля о заключении 10-дневного перемирия на территории Ливана после того, как он переговорил с ливанским президентом Джозефом Ауном и израильским премьером Нетаньяху. Трамп написал, что режим прекращения огня должен вступить в силу 17 апреля в 1:00 мск.