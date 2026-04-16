США и Иран согласовывают время и место второго раунда переговоров

Предыдущий раунд американо-иранских переговоров состоялся 11 апреля и продлился 21 час без каких-либо результатов. На следующий день Трамп в соцсети Truth Social позитивно оценил его итоги, так как переговорщикам, по его словам, удалось согласовать большинство спорных вопросов, кроме ядерной программы. Но это впоследствии не помешало ему объявить о блокаде Ормузского пролива. Иран со своей стороны выразил согласие на свободное судоходство в Ормузском проливе возле оманского побережья без каких-либо препятствий с иранской стороны при условии, что США примут часть их требований, сообщили 16 апреля Reuters источники без указания этих требований.