Политика

США не пропустили 14 судов через Ормузский пролив

Ведомости

За трое суток с начала блокады Ормузского пролива развернулись и направились в другую сторону 14 судов. Об этом Центральное командование ВС США (CENTCOM) написало в соцсети Х.

В публикации указано, что силы США осуществляют блокаду судов, пытающихся войти в иранские порты или выйти из них.

15 апреля в CENTCOM заявили, что армия США полностью заблокировала иранские порты, которые обеспечивают 90% экономики Ирана. В первые 24 часа ни одно судно не прорвало блокаду, шесть из них выполнили указания ВС США развернуться.

Блокада Ормузского пролива, анонсированная президентом США Дональдом Трампом, началась в 17:00 мск 13 апреля. При этом известно о нескольких случаях, когда суда все же проходили через пролив без разрешения американцев. Так, 15 апреля контейнеровоз Kashan под флагом Ирана пересек Ормуз. 14 апреля телеканал CNN сообщал, что через Ормузский пролив прошел принадлежащий компании КНР танкер Rich Starry под флагом Малави.

