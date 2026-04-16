Хегсет объявил об «экономическом наступлении» на Иран
США начали масштабное экономическое давление на Иран – операцию «Экономическое наступление», заявил глава Пентагона Пит Хегсет в ходе пресс-конференции.
Он отметил, что блокада Ормузского пролива продолжается и продлится, пока это будет нужно. Вашингтон наблюдает за действиями Тегерана и знает, какие военные средства тот задействует и куда перемещает, заявил американский министр.
«Если Иран сделает неправильный выбор, то его ждут блокада и бомбардировки инфраструктуры, электростанций и предприятий энергетической отрасли», – сказал Хегсет (цитата по «РИА Новости»).
Президент США Дональд Трамп объявил о введении морской блокады Ирана в Ормузском проливе с 10:00 по восточному времени (17:00 мск) 13 апреля. Как отмечала The Wall Street Journal, в обеспечении этих мер задействованы более 15 американских военных кораблей.
15 апреля представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Вашингтон не раскрывает сроки возможного завершения морской блокады Ирана. Она рассказала, что ограничения распространяются на все иранские порты в Персидском и Оманском заливах. При этом американские военные продолжают обеспечивать свободу судоходства для судов, следующих в неиранские порты.