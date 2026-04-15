Белый дом отказался называть сроки завершения морской блокады Ирана

Ведомости

Вашингтон не раскрывает сроки возможного завершения морской блокады Ирана. Об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт.

Она заявила, что не будет устанавливать сроки от имени американского президента. «Однако, что касается блокады, то, как вы знаете, она введена в полном объеме и применяется в отношении судов всех стран, заходящих в иранские порты или выходящих из них», – сказала она на брифинге.

По словам Левитт, ограничения распространяются на все иранские порты в Персидском и Оманском заливах. При этом американские военные продолжают обеспечивать свободу судоходства для судов, следующих в неиранские порты.

Она добавила, что Вашингтон поддерживает свободу навигации, «но только не в отношении танкеров или судов, которые приносят пользу иранской экономике по мере продолжения этих переговоров».

Президент США Дональд Трамп объявил о введении морской блокады Ирана в Ормузском проливе с 10:00 по восточному времени (17:00 мск) 13 апреля. Как отмечала The Wall Street Journal, в обеспечении этих мер задействованы более 15 американских военных кораблей.

