Reuters: торговые суда были обстреляны при попытке пересечь Ормузский пролив
По меньшей мере два торговых судна попали под обстрел при попытке пересечь Ормузский пролив в субботу. Об этом сообщили три источника в сфере морской безопасности и судоходства, передает Reuters.
Данные о характере повреждений и возможных пострадавших на данный момент не уточняются.
Иран официально аннулировал ранее заключенную договоренность, допускавшую ограниченный коммерческий проход через Ормузский пролив. Причиной такого решения, по утверждению Тегерана, стали действия США, которые, несмотря на неоднократные нарушения своих обязательств, продолжают заниматься «пиратством» и «морским разбоем» под видом блокады.
Как сообщает портал News18, около 20 судов, направлявшихся через Ормузский пролив, повернули обратно в сторону Омана после того, как иранские военные заявили, что пролив закрыт.
Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в свою очередь заявило, что американские военные осуществляют морскую блокаду иранских портов, сообщает The Guardian. Вертолеты Apache «совершают полеты над проливом и вокруг него, обеспечивая видимое присутствие в поддержку свободы судоходства». С момента начала блокады в понедельник 23 судна выполнили приказ сил США развернуться, сообщили в CENTCOM.