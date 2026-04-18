Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Политика

Reuters: торговые суда были обстреляны при попытке пересечь Ормузский пролив

По меньшей мере два торговых судна попали под обстрел при попытке пересечь Ормузский пролив в субботу. Об этом сообщили три источника в сфере морской безопасности и судоходства, передает Reuters.

Данные о характере повреждений и возможных пострадавших на данный момент не уточняются.

Иран официально аннулировал ранее заключенную договоренность, допускавшую ограниченный коммерческий проход через Ормузский пролив. Причиной такого решения, по утверждению Тегерана, стали действия США, которые, несмотря на неоднократные нарушения своих обязательств, продолжают заниматься «пиратством» и «морским разбоем» под видом блокады.

Как сообщает портал News18, около 20 судов, направлявшихся через Ормузский пролив, повернули обратно в сторону Омана после того, как иранские военные заявили, что пролив закрыт.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в свою очередь заявило, что американские военные осуществляют морскую блокаду иранских портов, сообщает The Guardian. Вертолеты Apache «совершают полеты над проливом и вокруг него, обеспечивая видимое присутствие в поддержку свободы судоходства». С момента начала блокады в понедельник 23 судна выполнили приказ сил США развернуться, сообщили в CENTCOM.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её