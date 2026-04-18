Reuters: торговые суда были обстреляны при попытке пересечь Ормузский пролив

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в свою очередь заявило, что американские военные осуществляют морскую блокаду иранских портов, сообщает The Guardian. Вертолеты Apache «совершают полеты над проливом и вокруг него, обеспечивая видимое присутствие в поддержку свободы судоходства». С момента начала блокады в понедельник 23 судна выполнили приказ сил США развернуться, сообщили в CENTCOM.