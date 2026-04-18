Иран вновь ограничил проход коммерческих судов через Ормузский пролив

Морской путь теперь находится под контролем иранских военных, заявили в армейском штабе
Ведомости

Иран официально отозвал ранее достигнутое соглашение, которое разрешало ограниченный коммерческий транзит через Ормузский пролив, пишет Tasnim. Как заявил официальный представитель центрального штаба иранской армии Хатам аль-Анбия, пролив вновь перешел под строгий контроль Вооруженных сил Ирана и останется в прежнем оперативном состоянии.

Представитель пояснил, что ранее Тегеран согласился пропускать ограниченное число нефтяных танкеров и коммерческих судов в управляемом порядке. Однако теперь это решение отменено.

Причиной названы действия США, которые, по утверждению иранской стороны, из-за неоднократных нарушений обязательств продолжают совершать акты «пиратства» и «морского разбоя» под предлогом так называемой блокады. «В результате контроль над Ормузским проливом возвращен в прежнее состояние», – подчеркнул представитель.

В иранском штабе добавили, что до тех пор, пока США не прекратят ограничения на свободное передвижение судов из Ирана к местам назначения и из других стран в Иран, ситуация в Ормузском проливе останется под жестким контролем и неизменной по сравнению с предыдущим статусом.

17 апреля Иран объявил об открытии Ормузского пролива для коммерческих судов на время действия режима прекращения огня. В иранском МИДе подчеркнули, что проход будет осуществляться по согласованному маршруту вдоль иранского берега на весь период перемирия – речь не идет об открытии всего пролива. При этом, как сообщало агентство Tasnim со ссылкой на источник в Совете безопасности Ирана, Тегеран может вновь закрыть пролив, если США продолжат морскую блокаду.

