Иран вновь ограничил проход коммерческих судов через Ормузский пролив

17 апреля Иран объявил об открытии Ормузского пролива для коммерческих судов на время действия режима прекращения огня. В иранском МИДе подчеркнули, что проход будет осуществляться по согласованному маршруту вдоль иранского берега на весь период перемирия – речь не идет об открытии всего пролива. При этом, как сообщало агентство Tasnim со ссылкой на источник в Совете безопасности Ирана, Тегеран может вновь закрыть пролив, если США продолжат морскую блокаду.