Трамп ожидает сделку по Ирану в ближайшие один – два дня

Трамп ожидает сделку по Ирану в ближайшие один – два дняДелегации стран могут встретиться в эти выходные
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорое заключение соглашения с Ираном, которое может быть достигнуто уже в ближайшие один – два дня. Об этом сообщает Axios.
По его словам, американские и иранские переговорщики, вероятно, встретятся в эти выходные для финализации договоренностей. «Иранцы хотят встретиться. Они хотят заключить сделку. Думаю, встреча, вероятно, состоится в выходные. Я считаю, что мы заключим сделку в течение одного – двух дней», – сказал Трамп.
При этом источники Axios в американской администрации отмечают, что, несмотря на значительный прогресс и обсуждение трехстраничного мирного плана, между сторонами сохраняются разногласия по ключевым вопросам.
Среди обсуждаемых условий – возможная разблокировка США около $20 млрд замороженных иранских средств в обмен на отказ Тегерана от запасов обогащенного урана. План также предусматривает введение моратория на дальнейшее обогащение.
8 апреля стороны объявили о двухнедельном перемирии, однако последующие переговоры в Исламабаде завершились безрезультатно. После этого 13 апреля Вашингтон объявил о введении морской блокады Ирана в Ормузском проливе.
16 апреля Трамп допустил проведение нового раунда переговоров в ближайшие дни, но выразил сомнение в необходимости продлевать режим прекращения огня, срок которого истекает 22 апреля. 17 апреля президент заявил, что США продолжат блокировать иранские порты, несмотря на открытие Ормузского пролива. Морская блокада останется в силе, пока сделка с Ираном не будет завершена, подчеркнул он.