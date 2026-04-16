Трамп допустил проведение нового раунда переговоров с Ираном на выходных

Трамп допустил проведение нового раунда переговоров с Ираном на выходныхПрезидент заявил, что на этом фоне не видит смысла в продлении перемирия
Следующий раунд переговоров с Ираном может состояться уже в ближайшие выходные. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
Он отметил, что не уверен в необходимости продления действующего режима прекращения огня, срок которого истекает 22 апреля. При этом Трамп предупредил, что в случае отсутствия договоренности боевые действия могут возобновиться. «Я бы сказал, что если сделки не будет, боевые действия возобновятся», – заявил он (цитата по CBS News).
Американский президент также подчеркнул, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от исхода переговоров между сторонами.
16 апреля The Wall Street Journal писала, что Трамп намерен усилить давление на Иран, чтобы добиться возобновления переговоров. Американский лидер на частном обеде с королем и королевой Нидерландов отмечал, что стремится как можно быстрее завершить операцию против Исламской Республики. 15 апреля президент США заявил, что военная операция очень близка к завершению, поскольку ожидается возобновление мирных переговоров.