Трамп допустил проведение нового раунда переговоров с Ираном на выходных

Он отметил, что не уверен в необходимости продления действующего режима прекращения огня, срок которого истекает 22 апреля. При этом Трамп предупредил, что в случае отсутствия договоренности боевые действия могут возобновиться. «Я бы сказал, что если сделки не будет, боевые действия возобновятся», – заявил он (цитата по CBS News).