WSJ: Трамп намерен усилить давление на Иран ради достижения соглашения
Президент США Дональд Трамп намерен усилить давление на Иран, чтобы добиться возобновления переговоров. Американский лидер на частном обеде с королем и королевой Нидерландов заявил о стремлении как можно быстрее завершить операцию против исламской республики. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, присутствовавшие на встрече.
По данным собеседников издания, Трамп выразил уверенность, что усиление давления остается единственным способом вернуть Тегеран за стол переговоров.
Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. 7 апреля Трамп объявил о двухнедельном перемирии, после чего 11 апреля в Исламабаде прошли переговоры сторон. Делегации возглавили вице-президент США Джей Ди Вэнс и спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, однако соглашение достигнуто не было.
13 апреля Вашингтон объявил о введении морской блокады Ирана в Ормузском проливе. По данным WSJ, в операции задействованы более 15 кораблей ВМС США.
14 апреля Associated Press сообщало, что США и Иран обсуждают новый раунд переговоров. В качестве возможных площадок рассматриваются Женева и Исламабад, но сроки и уровень делегаций пока не определены.