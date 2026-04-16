WSJ: Трамп намерен усилить давление на Иран ради достижения соглашения

Президент США Дональд Трамп намерен усилить давление на Иран, чтобы добиться возобновления переговоров. Американский лидер на частном обеде с королем и королевой Нидерландов заявил о стремлении как можно быстрее завершить операцию против исламской республики. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, присутствовавшие на встрече.