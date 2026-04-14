AP: переговоры США и Ирана могут пройти в Женеве или Исламабаде
США и Иран обсуждают проведение нового раунда переговоров в Женеве или Исламабаде. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на двух американских чиновников и источник, знакомый с ситуацией.
По данным агентства, стороны рассматривают возможность повторной встречи в столице Пакистана, однако в американской администрации также называют Женеву как альтернативную площадку. Окончательные дата и место переговоров пока не определены, но встреча может состояться уже 16 апреля.
«По словам дипломата и представителей США, пока неясно, будет ли на встрече присутствовать делегация такого же уровня», – пишет AP.
Предыдущие переговоры прошли 11 апреля в Исламабаде. Иранскую делегацию возглавлял спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую – вице-президент США Джей Ди Вэнс.
12 апреля официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщал, что переговоры Тегерана и Вашингтона завершились безрезультатно, хотя стороны смогли согласовать ряд позиций. Но разногласия сохраняются по двум–трем ключевым вопросам.
По данным Financial Times, переговоры зашли в тупик из-за спора о контроле над Ормузским проливом. Тегеран отвергает предложение США о совместном управлении, настаивая на полном суверенитете и введении платы за проход судов.
12 апреля президент США Дональд Трамп заявил о намерении блокировать все суда, которые попытаются войти и выйти из Ормузского пролива. 13 апреля The Wall Street Journal сообщала, что военную блокаду пролива обеспечивают более 15 американских военных кораблей.