Иран и США разошлись во мнениях по 2–3 вопросам
Переговоры между Ираном и США завершились безрезультатно после почти суток обсуждений в Пакистане, заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи. Его слова цитирует Press TV. По словам Багаи, стороны достигли консенсуса по некоторым вопросам, но разошлись во мнениях по двум – трем важным темам.
«В итоге переговоры не привели к соглашению», – отметил дипломат.
Он также назвал новый раунд переговоров между Ираном и США, который длился 24 или 25 часов, самым продолжительным за последний год.
Переговоры проходили после 40-дневной войны в атмосфере недоверия и подозрительности, подчеркнул он, добавив: «Поэтому не ожидалось, что в ходе переговоров будет достигнут консенсус».
Financial Times сообщала, что переговоры делегаций Ирана и США зашли в тупик. Камнем преткновения стал вопрос управления Ормузским проливом. Тегеран категорически против американского предложения о совместном управлении, настаивая на своем абсолютном контроле и введении платы за проход судов.