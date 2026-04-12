Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

Иран и США разошлись во мнениях по 2–3 вопросам

Ведомости

Переговоры между Ираном и США завершились безрезультатно после почти суток обсуждений в Пакистане, заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи. Его слова цитирует Press TV. По словам Багаи, стороны достигли консенсуса по некоторым вопросам, но разошлись во мнениях по двум – трем важным темам.

«В итоге переговоры не привели к соглашению», – отметил дипломат.

Он также назвал новый раунд переговоров между Ираном и США, который длился 24 или 25 часов, самым продолжительным за последний год.

США и Иран не смогли достичь соглашения после 21 часа переговоров

Политика / Международные новости

Переговоры проходили после 40-дневной войны в атмосфере недоверия и подозрительности, подчеркнул он, добавив: «Поэтому не ожидалось, что в ходе переговоров будет достигнут консенсус».

Financial Times сообщала, что переговоры делегаций Ирана и США зашли в тупик. Камнем преткновения стал вопрос управления Ормузским проливом. Тегеран категорически против американского предложения о совместном управлении, настаивая на своем абсолютном контроле и введении платы за проход судов.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её