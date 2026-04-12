Иран и США разошлись во мнениях по 2–3 вопросам

Переговоры между Ираном и США завершились безрезультатно после почти суток обсуждений в Пакистане, заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи. Его слова цитирует Press TV. По словам Багаи, стороны достигли консенсуса по некоторым вопросам, но разошлись во мнениях по двум – трем важным темам.