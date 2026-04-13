Арагчи обсудил с Лавровым переговоры Ирана и США в Исламабаде

12 апреля президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора также обсудили развитие ситуации на Ближнем Востоке. Пезешкиан оценил ирано-американские переговоры в Исламабаде и поблагодарил Россию за принципиальную позицию, в том числе на международных площадках, направленную на деэскалацию ситуации, а также за гуманитарную помощь иранскому народу.