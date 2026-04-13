Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Арагчи обсудил с Лавровым переговоры Ирана и США в Исламабаде

Ведомости

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого стороны обсудили переговоры между Ираном и США. Об этом сообщает МИД Ирана в Telegram-канале.

Министры обменялись мнениями по последним региональным событиям, а также по ходу последних американо-иранских переговоров.

12 апреля президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора также обсудили развитие ситуации на Ближнем Востоке. Пезешкиан оценил ирано-американские переговоры в Исламабаде и поблагодарил Россию за принципиальную позицию, в том числе на международных площадках, направленную на деэскалацию ситуации, а также за гуманитарную помощь иранскому народу.

Путин подтвердил готовность России содействовать политико-дипломатическому урегулированию ближневосточного конфликта и продолжать посреднические усилия.

В тот же день официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи рассказал, что переговоры Тегерана и Вашингтона завершились безрезультатно, однако стороны достигли консенсуса по некоторым вопросам, но разошлись во мнениях по двум – трем важным темам.

Financial Times сообщала, что переговоры делегаций Ирана и США зашли в тупик. Камнем преткновения стал вопрос управления Ормузским проливом. Тегеран категорически против американского предложения о совместном управлении, настаивая на своем абсолютном контроле и введении платы за проход судов.

