Президент Ирана рассказал Путину о ходе переговоров с США

Президент Ирана рассказал Путину о ходе переговоров с СШАТакже Пезешкиан поздравил православных россиян с Пасхой
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора обсудили развитие ситуации на Ближнем Востоке, сообщает сайт Кремля.
Пезешкиан оценил ирано-американские переговоры в Исламабаде и поблагодарил Россию за принципиальную позицию, в том числе на международных площадках, направленную на деэскалацию ситуации, а также за гуманитарную помощь иранскому народу.
Путин подтвердил готовность России содействовать политико-дипломатическому урегулированию ближневосточного конфликта и продолжать посреднические усилия ради справедливого и долгосрочного мира.
Стороны также подтвердили настрой на всестороннее укрепление добрососедских российско-иранских отношений. Пезешкиан поздравил Путина и православных христиан России с Пасхой.
Переговоры между Ираном и США продолжались 21 час 11 апреля в Исламабаде. Как сообщал Press TV, ряд вопросов удалось согласовать. Однако по двум-трем ключевым темам стороны не пришли к единому мнению.
Агентство Fars сообщало, что Иран не принял чрезмерные требования США относительно Ормузского пролива, мирной ядерной энергии и ряда других вопросов.
Президент США Дональд Трамп написал в Truth Social, что допускает введение морской блокады Ирана.