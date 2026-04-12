Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Президент Ирана рассказал Путину о ходе переговоров с США

Также Пезешкиан поздравил православных россиян с Пасхой
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора обсудили развитие ситуации на Ближнем Востоке, сообщает сайт Кремля.

Пезешкиан оценил ирано-американские переговоры в Исламабаде и поблагодарил Россию за принципиальную позицию, в том числе на международных площадках, направленную на деэскалацию ситуации, а также за гуманитарную помощь иранскому народу.

Путин подтвердил готовность России содействовать политико-дипломатическому урегулированию ближневосточного конфликта и продолжать посреднические усилия ради справедливого и долгосрочного мира.

Стороны также подтвердили настрой на всестороннее укрепление добрососедских российско-иранских отношений. Пезешкиан поздравил Путина и православных христиан России с Пасхой.

США и Иран не смогли достичь соглашения после 21 часа переговоров

Политика / Международные новости

Переговоры между Ираном и США продолжались 21 час 11 апреля в Исламабаде. Как сообщал Press TV, ряд вопросов удалось согласовать. Однако по двум-трем ключевым темам стороны не пришли к единому мнению.

Агентство Fars сообщало, что Иран не принял чрезмерные требования США относительно Ормузского пролива, мирной ядерной энергии и ряда других вопросов.

Президент США Дональд Трамп написал в Truth Social, что допускает введение морской блокады Ирана.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её