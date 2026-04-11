FT: переговоры в Пакистане застопорились из-за разногласий по Ормузскому проливу

Ведомости

Переговоры делегаций Ирана и США, которые начались днем 11 апреля в Исламабаде, «зашли в тупик». Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом консультаций.

По данным собеседников газеты, камнем преткновения остается вопрос возобновления судоходства в Ормузском проливе. У сторон остаются существенные разногласия по тому, как должна выглядеть модель управления этим водным путем.

Иран настаивает на сохранении абсолютного контроля над проливом и введении платы за проход судов. Предложение США о совместном управлении стратегическим маршрутом Тегеран категорически отвергает.

Иранская государственная телерадиокомпания IRIB передает, что делегаты США выдвигают слишком «непомерные» требования.

Переговоры в Пакистане изначально были запланированы на один день, но не исключено, что они будут продлены еще на сутки для продолжения экспертных обсуждений, отмечает Tasnim.

По информации The New York Times, председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф, который возглавляет делегацию, имеет право заключить сделку или выйти из переговоров без согласования с верховным лидером Моджтабой Хаменеи.

