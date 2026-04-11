Tasnim: переговоры Ирана и США в Исламабаде могут продлить еще на один день
Делегации Ирана и США на переговорах в столице Пакистана Исламабаде перешли от общих вопросов к техническим обсуждениям по ряду пунктов. Диалог может продолжиться 12 апреля, сообщает корреспондент иранского агентства Tasnim.
Хотя переговоры изначально были запланированы на один день, не исключено, что они будут продлены еще на сутки для продолжения экспертных обсуждений. Окончательное решение пока не принято.
Консультации, в которых участовали вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, а также спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Арагчи, продлились два часа, после чего делегации ушли на перерыв, передает Reuters.
Стороны обсуждали вопросы, связанные в том числе с прекращением огня, разблокировкой иранских активов и статусом Ормузского пролива.
Издание Axios сообщало, что на фоне переговоров в Исламабаде несколько боевых кораблей ВМС США прошли через Ормузский пролив, однако агентство Tasnim эту информацию опровергает.