Axios: посредники продолжат переговоры с США и Ираном в ближайшие дни
Пакистанские, египетские и турецкие посредники продолжат переговоры с США и Ираном в ближайшие дни, чтобы достичь соглашения о прекращении войны, сообщило Axios со ссылкой на региональный источник и американского чиновника.
Все стороны считают, что соглашение по-прежнему возможно. Посредники надеются, что очередной раунд пройдет до истечения срока действия соглашения о прекращении огня 21 апреля.
По словам американского чиновника, если Иран проявит гибкость и согласится на предложение Исламабада, то сделка будет достигнута. Начавшаяся 13 апреля блокада Ормузского пролива, как и решение США выйти из переговоров в Пакистане, является частью переговоров, сказал собеседник Axios.
12 апреля официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи рассказал, что переговоры Тегерана и Вашингтона завершились безрезультатно, однако стороны достигли консенсуса по некоторым вопросам, но разошлись во мнениях по двум – трем важным темам.
Financial Times сообщала, что переговоры делегаций Ирана и США зашли в тупик. Камнем преткновения стал вопрос управления Ормузским проливом. Тегеран категорически против американского предложения о совместном управлении, настаивая на своем абсолютном контроле и введении платы за проход судов.