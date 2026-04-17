Трамп отказался снять блокаду иранских портов до мирной сделки с Тегераном

Ведомости

США продолжат блокировать иранские порты, несмотря на открытие Ормузского пролива, написал президент страны Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Морская блокада останется в силе, пока сделка с Ираном не будет завершена, подчеркнул он.

«Этот процесс должен пройти очень быстро, так как по большинству пунктов уже достигнуто соглашение», – добавил Трамп.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи объявил об открытии Ормузского пролива для всех коммерческих судов на оставшийся период режима прекращения огня. Проход будет осуществляться по согласованному маршруту вдоль иранского берега.

8 апреля стороны объявили о двухнедельном перемирии, однако последующие переговоры в Исламабаде завершились безрезультатно. После этого 13 апреля Вашингтон объявил о введении морской блокады Ирана в Ормузском проливе.

16 апреля Трамп допустил проведение нового раунда переговоров в ближайшие дни, но выразил сомнение в необходимости продлевать режим прекращения огня, срок которого истекает 22 апреля.

