Иран пока не планирует отправлять переговорную группу на встречу с США

Al Jazeera со ссылкой два источника в пакистанских службах безопасности сообщил 19 апреля, что новая встреча Ирана и США может пройти в Исламабаде на следующей неделе. На это указывают присутствие американских государственных самолетов в Пакистане, а также перекрытие улиц в столице Пакистана.