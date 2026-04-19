Политика

Иран пока не планирует отправлять переговорную группу на встречу с США

Ведомости

Тегеран пока не планирует отправлять переговорщиков в Пакистан на встречу с представителями Вашингтона. Об этом пишет иранское агентство Tasnim со ссылкой на иранскую переговорную команду.

«Иранская группа подчеркнула, что, пока существует заявление [Дональда] Трампа о морской блокаде Ирана, переговоров не будет», – говорится в сообщении.

Al Jazeera со ссылкой два источника в пакистанских службах безопасности сообщил 19 апреля, что новая встреча Ирана и США может пройти в Исламабаде на следующей неделе. На это указывают присутствие американских государственных самолетов в Пакистане, а также перекрытие улиц в столице Пакистана.

Первая встреча прошла в Исламабаде 11 апреля. Сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу долгосрочного урегулирования конфликта из-за ряда противоречий. При этом Иран частично открыл проход через Ормузский пролив, который был закрыт уже на следующий день из-за американской блокады акватории.

