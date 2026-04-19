Главная / Политика /

Новые переговоры США и Ирана могут пройти на следующей неделе

Ведомости

Второй раунд переговоров между США и Ираном пройдет на следующей неделе. Об этом передает Al Jazeera со ссылкой два источника в пакистанских службах безопасности.

По словам собеседников, два американских тяжелых транспортных самолета C-17 Globemaster приземлились на авиабазе Нур-Хан рядом с Исламабадом, дороги от аэропорта до «красной зоны» Исламабада временно перекрыты, что «свидетельствует об усилении мер безопасности».

Кроме того, свидетельствовать о подготовке ко встречу может выселение гостей из отелей Serena и Marriott в столице Пакистана. 

США и Иран согласовывают время и место второго раунда переговоров

Политика / Международные новости

Американо-иранские переговоры состоялись 11 апреля в Исламабаде. От Вашингтона на встрече был вице-президент Джей Ди Вэнс, от Тегерана – спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф. Тогда сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу долгосрочного урегулирования конфликта из-за ряда противоречий, при этом Иран частично открыл проход через Ормузский пролив.

Как говорил «Ведомостям» старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин, США и Иран заинтересованы в прекращении боевых действий, но этого желания недостаточно для дипломатического решения ближневосточной проблемы.

По словам экперта, с одной стороны, президенту США Дональду Трампу важно показать своим избирателям результаты своей внешнеполитической авантюры в виде уничтожения иранской ядерной программы. С другой – иранскому руководству принципиально необходимо продемонстрировать несгибаемость и независимость.

