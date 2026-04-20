Главная / Политика /

МИД Ирана сообщил об отсутствии планов по переговорам с США

Ведомости

В Тегеране еще не приняли решения о втором раунде переговоров с США в Исламабаде. Об этом сообщил официальный представитель иранского МИДа Исмаил Багаи, его слова передает Isna.

По его словам, «сам акт морской блокады страны является актом агрессии».

«…поведение несовместимо со словами и лишь подтверждает право иранцев сомневаться в намерениях Америки и в намерениях на протяжении всего этого процесса», – добавил он.

Багаи подчеркнул, что Тегеран «тщательно и внимательно рассмотрит один аспект – интересы Ирана». Будет принято необходимое решение насчет «дальнейшего пути».

7 апреля США и Иран условились о двухнедельном перемирии. 13 апреля американские силы начали военно-морскую блокаду Ормузского пролива. 17 апреля Тегеран в одностороннем порядке открыл пролив для коммерческих судов, но США продолжили блокаду иранских портов. Тогда исламская республика опять закрыла пролив.

19 апреля президент США Дональд Трамп заявил о перехвате иранского грузового судна Touska в Оманском заливе. По его словам, оно пыталось прорвать морскую блокаду. Багаи заявил, что захват Touska является нападением и нарушением режима прекращения огня.

