Tasnim: Иран не будет участвовать в переговорах с США в Исламабаде

Ведомости

Иранская переговорная группа сообщила американской стороне, что не будет участвовать в переговорах 22 апреля в Исламабаде, сообщило Tasnim со ссылкой на источники.

В Тегеране считают, что диалог с Вашингтоном в сложившихся условиях – пустая трата времени, так как американская сторона препятствует достижению приемлемого соглашения. Заявление было направлено через пакистанскую сторону.

США выдвинули множество завышенных требований, что привело к тупику в первом раунде переговоров, пишет агентство. Американская сторона не отказалась от них и сейчас, заключил источник.

Tasnim напомнил, что, после того как Пакистан выступил посредником, Иран предложил рамочные условия из 10 пунктов, которые США приняли, однако в последующие дни начались нарушения обещаний со стороны Вашингтона.

Вице-президент Джей Ди Вэнс отправился в Пакистан для возобновления переговоров, которые должны начаться 21 апреля. МИД Ирана при этом заявил, что не планирует участвовать в новом раунде переговоров, назвав морскую блокаду «актом агрессии», а захват судна Touska – нарушением перемирия.

20 апреля чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Москве Казем Джалали рассказал «Ведомостям», что причиной провала первого раунда переговоров стала позиция президента США Дональда Трампа: он пытался диктовать условия и требовал исполнения всех требований Вашингтона без исключения.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь