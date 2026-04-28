Трамп скептически отнесся к трехэтапному предложению Ирана

Согласно иранской схеме, первый этап переговоров должен быть сосредоточен только на прекращении войны и получении гарантий против ее повторения в отношении Ирана и Ливана. Если по этому вопросу будет достигнуто соглашение, переговоры перейдут ко второму этапу. Темой нового раунда станет управление Ормузским проливом после окончания конфликта в координации с оманской стороной, а также создание новой правовой базы. Третий этап будет связан с рассмотрением ядерной проблемы. Иран отказывается обсуждать этот вопрос до достижения соглашения по первым двум этапам.