Трамп скептически отнесся к трехэтапному предложению Ирана
Президент США Дональд Трамп и его команда по национальной безопасности скептически отнеслись к трехэтапному плану Ирана насчет прекращение конфликта. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских официальных лиц.
По словам источников, Тегеран представил региональным посредникам новую инициативу о прекращении нападений на суда в Ормузском проливе в обмен на полное прекращение войны, в том числе на снятие США морской блокады иранских портов и перенос ядерных переговоров. Предложение, представленное министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи во время его поездки по региону и Пакистану, «призвано вывести конфликт из тупика и возобновить переговоры», отмечает издание.
Согласно иранской схеме, первый этап переговоров должен быть сосредоточен только на прекращении войны и получении гарантий против ее повторения в отношении Ирана и Ливана. Если по этому вопросу будет достигнуто соглашение, переговоры перейдут ко второму этапу. Темой нового раунда станет управление Ормузским проливом после окончания конфликта в координации с оманской стороной, а также создание новой правовой базы. Третий этап будет связан с рассмотрением ядерной проблемы. Иран отказывается обсуждать этот вопрос до достижения соглашения по первым двум этапам.