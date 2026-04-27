Иран предложил США трехэтапную схему переговоров
Тегеран проинформировал посредников о трехэтапной схеме переговоров и будет действовать в соответствии с ней при принятии предложения Вашингтоном. Об этом сообщает Al Mayadeen в соцсети X.
По иранской схеме, первый этап переговоров будет сосредоточен исключительно на прекращении войны и получении гарантий против ее повторения в отношении Ирана и Ливана. Если по этому вопросу будет достигнуто соглашение, переговоры перейдут ко второму этапу. Темой нового раунда станет управление Ормузским проливом после окончания конфликта в координации с оманской стороной, а также создание новой правовой базы.
Третий этап, по плану, будет связан с рассмотрением ядерной проблемы. Иран отказывается обсуждать этот вопрос до достижения соглашения по первым двум этапам.
Axios со ссылкой на источники пишет, что Иран предложил США заключить сделку, при которой Ормузский пролив будет открыт, а обсуждение ядерного вопроса будет перенесено на более поздний срок. Предложение было передано Исламской Республикой США через пакистанских посредников. Согласно инициативе, по данным издания, Иран и США либо продлевают прекращение огня, либо окончательно урегулируют конфликт.