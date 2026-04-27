Axios: Иран предложил США перенести обсуждение ядерного вопроса

Согласно предложению Ирана, ядерный вопрос в этом случае будет обсуждаться на более позднем этапе, когда будет открыта акватория пролива и снята американская блокада. По данным источника Axios, глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил посредникам из Пакистана, Египта, Турции и Катара, что иранское руководство якобы не имеет консенсуса относительно требований США о прекращении обогащения урана.