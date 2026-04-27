Axios: Иран предложил США перенести обсуждение ядерного вопроса
Иран предложил США заключить сделку, при которой Ормузский пролив будет открыт, а обсуждение ядерного вопроса будет перенесено на более поздний срок, сообщил портал Axios со ссылкой на американского чиновника и еще двух собеседников.
По данным издания, соответствующее предложение представители исламской республики передали США через пакистанских посредников. Инициатива предполагает, что Иран и США либо продлевают прекращение огня, либо окончательно урегулируют конфликт.
Согласно предложению Ирана, ядерный вопрос в этом случае будет обсуждаться на более позднем этапе, когда будет открыта акватория пролива и снята американская блокада. По данным источника Axios, глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил посредникам из Пакистана, Египта, Турции и Катара, что иранское руководство якобы не имеет консенсуса относительно требований США о прекращении обогащения урана.
25 апреля Арагчи заявил, что еще предстоит увидеть, действительно ли США серьезно настроены на дипломатию. Он посчитал последний визит в Пакистан очень продуктивным и отметил, что Тегеран высоко ценит посреднические усилия страны в восстановлении мира в регионе.
24 апреля Tasnim писало, что Арагчи посетил Исламабад ради консультаций с представителями Пакистана. По данным агентства, он не планировал проводить переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского главы Джаредом Кушнером.