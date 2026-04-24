YDEX4 263-1,84%CNY Бирж.10,98-0,81%IMOEX2 733-1,39%RTSI1 139,93-2,29%RGBI119,89-0,75%RGBITR780,49-0,7%
Tasnim опровергло участие Арагчи в переговорах с делегацией США в Пакистане

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ходе визита в Пакистан не намерен проводить переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, сообщило агентство Tasnim.

По данным издания, визит главы МИД Исламской Республики в Исламабад посвящен консультациям с представителями Пакистана. Стороны обсудят двусторонние отношения и события в регионе, говорится в публикации. 

При этом корреспондент портала Axios Барак Равид в соцсети X сообщил со ссылкой на источники, что прямые переговоры между делегациями Ирана и США состоятся в Исламабаде 27 апреля. Он отметил, что 25 и 26 апреля Арагчи встретится с представителями Пакистана, а после этого будет рассмотрена возможность трехсторонних переговоров с США.

24 апреля телеканал CNN сообщил, что президент США Дональд Трамп отправил Уиткоффа и Кушнера в Пакистан на переговоры с Арагчи. Издание писало, что спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф в этот раз не посетит Исламабад, из-за чего в переговорах не будет участвовать и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

23 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп не устанавливал жестких сроков завершения режима прекращения огня с Ираном и передачи предложений по сделке. Она отметила, что окончательные временные рамки будет определять сам президент.

