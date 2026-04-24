Уиткофф и Кушнер в выходные прилетят в Пакистан на переговоры с главой МИД Ирана
Президент США Дональд Трамп отправляет своего спецпосланника Стива Уиткоффа и своего зятя, бизнесмена Джареда Кушнера в Пакистан на переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, передает CNN со ссылкой на двух представителей администрации президента.
Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф не прилетит в Исламабад на этот раз, в связи с чем на встрече не будет и вице-президента США Джей Ди Вэнса. При этом Трамп может направить Вэнса в Пакистан в случае продвижения диалога, следует из сообщения.
22 апреля президент США допустил проведение нового раунда переговоров с Ираном в ближайшие три дня. «Это возможно!» – заявил он в интервью New York Post. 23 апреля Белый дом заявил, что Трамп не устанавливал жестких сроков завершения режима прекращения огня с Ираном и передачи предложений по сделке.