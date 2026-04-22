Трамп допустил проведение переговоров с Ираном в ближайшие трое суток
Следующий раунд переговоров США с Ираном может состояться уже в ближайшие 36–72 часа, сообщил президент США Дональд Трамп в интервью New York Post.
«Это возможно!» – сказал Трамп в ответ на вопрос о перспективах проведения второго раунда.
По данным источников газеты в Пакистане, в последние часы Исламабад активизировал посреднические усилия и продолжает дипломатические контакты с Тегераном. Власти страны оценивают вероятность новых переговоров как высокую в указанный временной промежуток.
Один из собеседников NYP отметил, что режим прекращения огня сохраняется, несмотря на жесткую риторику сторон, и признаков военной эскалации не наблюдается. По его словам, Пакистан остается ключевым посредником в переговорах между США и Ираном.
20 апреля Axios писал, что Трамп предоставил иранским властям дополнительное время для выработки единой позиции по переговорам. Он дал Тегерану от трех до пяти дней на дипломатическое решение конфликта.
21 апреля издание также отмечало, что США намерены получить ответ по последнему предложению в рамках урегулирования от иранского верховного лидера Моджтабы Хаменеи 22 апреля. Днем ранее Трамп заявил, что продлевает режим прекращения огня с Ираном, пока Тегеран не предоставит предложение по миру или не завершатся переговоры. При этом американский лидер отметил, что дал указание военным продолжать блокаду Ормузского пролива.
Агентство Tasnim со ссылкой на источники сообщало, что иранская переговорная группа не будет участвовать в переговорах 22 апреля в Исламабаде. По мнению Тегерана, такие встречи становятся пустой тратой времени, так как американская сторона препятствует достижению приемлемого соглашения.