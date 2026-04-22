Axios: США ожидают ответа по урегулированию конфликта от Хаменеи 22 апреля
США намерены получить ответ по последнему предложению в рамках урегулирования от иранского верховного лидера Моджтабы Хаменеи 22 апреля, сообщил портал Axios со ссылкой на израильский источник.
Еще один собеседник издания уточнил, что решение президента США Дональда Трампа продлить перемирие с исламской республикой в том числе зависело от необходимости дождаться ответа Хаменеи. Переговорщики со стороны Ирана, как пишет портал, ждут «зеленого света» от верховного лидера для начала второго раунда переговоров с США.
21 апреля Трамп заявил, что продлевает режим прекращения огня с Ираном, пока Тегеран не предоставит предложение по миру или не завершатся переговоры. При этом американский лидер отметил, что дал указание военным продолжать блокаду Ормузского пролива.
Агентство Tasnim со ссылкой на источники сообщало, что иранская переговорная группа не будет участвовать в переговорах 22 апреля в Исламабаде. По мнению Тегерана, такие встречи становятся пустой тратой времени, так как американская сторона препятствует достижению приемлемого соглашения.