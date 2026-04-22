Axios: Трамп дал Ирану от трех до пяти дней на дипломатическое решение конфликта
Президент США Дональд Трамп предоставил иранским властям дополнительное время для выработки единой позиции по переговорам. Он дал Тегерану от трех до пяти дней на дипломатическое решение конфликта, пишет Axios со ссылкой на американских чиновников.
По их данным, в противном случае продленное перемирие может быть прекращено. Один из источников отметил, что речь идет о кратком сроке, который не будет продлеваться на неопределенный период.
В администрации США считают, что соглашение о завершении войны и урегулировании вопросов, связанных с иранской ядерной программой, по-прежнему возможно. При этом, по оценкам Вашингтона, в Тегеране может не оказаться стороны, уполномоченной принять окончательное решение.
21 апреля Трамп провел совещание с командой по национальной безопасности, в котором участвовали вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланники и руководители ключевых ведомств, включая госдепартамент, Пентагон и ЦРУ. По информации источников, перед встречей рассматривались два сценария – нанесение масштабного удара по энергетической инфраструктуре Ирана или продолжение дипломатических усилий. В итоге президент США принял решение дать дополнительное время переговорам.
21 апреля CNN писал, что американские чиновники подозревают наличие разногласий внутри иранской переговорной команды. По данным телеканала, разногласия могут существовать между представителями политического руководства Ирана. Речь идет о разногласиях между спикером парламента Мохаммадом Багером Галибафом и министром иностранных дел Аббасом Арагчи и Корпусом стражей исламской революции (КСИР).
Axios также писал, что США намерены получить ответ по последнему предложению в рамках урегулирования от иранского верховного лидера Моджтабы Хаменеи 22 апреля. Днем ранее Трамп заявил, что продлевает режим прекращения огня с Ираном, пока Тегеран не предоставит предложение по миру или не завершатся переговоры. При этом американский лидер отметил, что дал указание военным продолжать блокаду Ормузского пролива.
Агентство Tasnim со ссылкой на источники сообщало, что иранская переговорная группа не будет участвовать в переговорах 22 апреля в Исламабаде. По мнению Тегерана, такие встречи становятся пустой тратой времени, так как американская сторона препятствует достижению приемлемого соглашения.