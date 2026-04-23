Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI1 159,98-0,4%RGBI120,75+0,41%CNY Бирж.10,952-0,02%IMOEX2 761,64+0,14%RGBITR785,45+0,43%
Главная / Политика /

Белый дом: Трамп не давал четких сроков завершения перемирия с Ираном

Ведомости

Президент США Дональд Трамп не устанавливал жестких сроков завершения режима прекращения огня с Ираном и передачи предложений по сделке. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, окончательные временные рамки будет определять сам президент. «Президент не установил жесткие временные рамки для получения предложения от Ирана, несмотря на некоторые сообщения, которые я видела сегодня», – сказала Левитт.

До этого израильское издание Ynet со ссылкой на источники сообщало, что Трамп якобы продлил перемирие с Ираном до 26 апреля и уведомил об этом Израиль.

21 апреля Трамп заявил о продлении режима прекращения огня с Ираном. Одновременно американский лидер поручил военным сохранять блокаду Ормузского пролива и оставаться в полной готовности.

22 апреля президент США допустил проведение нового раунда переговоров с Ираном в ближайшие три дня. «Это возможно!» – заявил он в интервью New York Post. По данным источников издания, Пакистан также активизировал посреднические усилия и поддерживает контакты с Тегераном, оценивая вероятность переговоров в краткосрочной перспективе как высокую.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её