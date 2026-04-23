Белый дом: Трамп не давал четких сроков завершения перемирия с Ираном
Президент США Дональд Трамп не устанавливал жестких сроков завершения режима прекращения огня с Ираном и передачи предложений по сделке. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
По ее словам, окончательные временные рамки будет определять сам президент. «Президент не установил жесткие временные рамки для получения предложения от Ирана, несмотря на некоторые сообщения, которые я видела сегодня», – сказала Левитт.
До этого израильское издание Ynet со ссылкой на источники сообщало, что Трамп якобы продлил перемирие с Ираном до 26 апреля и уведомил об этом Израиль.
21 апреля Трамп заявил о продлении режима прекращения огня с Ираном. Одновременно американский лидер поручил военным сохранять блокаду Ормузского пролива и оставаться в полной готовности.
22 апреля президент США допустил проведение нового раунда переговоров с Ираном в ближайшие три дня. «Это возможно!» – заявил он в интервью New York Post. По данным источников издания, Пакистан также активизировал посреднические усилия и поддерживает контакты с Тегераном, оценивая вероятность переговоров в краткосрочной перспективе как высокую.