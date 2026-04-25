Глава МИД Ирана: предстоит увидеть, действительно ли США настроены на дипломатию
Еще предстоит увидеть, действительно ли США серьезно настроены на дипломатию, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в X.
Он назвал визит в Пакистан очень продуктивным и отметил, что Тегеран высоко ценит посреднические усилия страны в восстановлении мира в регионе.
24 апреля Tasnim писало, что Арагчи посетил Исламабад ради консультаций с представителями Пакистана. По данным агентства, иранский министр в ходе визита в страну не планировал проводить переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского главы Джаредом Кушнером.
Телеканал CNN сообщал, что президент США Дональд Трамп отправит Уиткоффа и Кушнера в Пакистан на встречу с Арагчи.
25 апреля Трамп отменил поездку переговорщиков в Пакистан. Он заявил, что отмена переговоров не означает, что атаки на Исламскую Республику возобновятся. Режим прекращения огня продолжит действовать.