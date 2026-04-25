Политика /

Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан

Он указал, что представители Ирана могут позвонить США в любое время
Ведомости

Президент США Дональд Трамп рассказал Fox News, что отменил поездку своего спецпосланника Стива Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера в Пакистан на переговоры с делегацией Ирана.

По его словам, представители Тегерана могут позвонить в Вашингтон в любое время, а американским переговорщикам не придется совершать 18-часовые перелеты, чтобы «сидеть и болтать ни о чем». Сейчас у США на руках все козыри, подчеркнул Трамп.

Американский лидер добавил, что отмена переговоров не означает, что атаки на Иран возобновятся. Режим прекращения огня пока продолжит действовать.

22 апреля президент США допустил проведение нового раунда переговоров с Ираном в ближайшие три дня.

Приведет ли обострение вокруг Ормуза к срыву переговоров Ирана и США

Политика / Международные новости

На следующий день CNN со ссылкой на источники сообщил, что Трамп отправит Уиткоффа и Кушнера в Пакистан на переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Уточнялось, что спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф не прилетит в Исламабад, поэтому на встрече не будет и американского вице-президента Джей Ди Вэнса. 

После этого Tasnim написало, что Арагчи в ходе визита в Пакистан не намерен проводить переговоры с Уиткоффом и Кушнером.

