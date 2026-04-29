Разведка США оценивает реакцию Ирана на возможное заявление Трампа о победе
Разведывательные службы США анализируют, как Иран может отреагировать, если президент Дональд Трамп объявит одностороннюю победу в конфликте, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, такой анализ проводится по запросу высокопоставленных представителей администрации. Его целью является стремление оценить последствия возможного выхода Вашингтона из конфликта, который, как опасаются некоторые чиновники, может повлиять на позиции республиканцев на предстоящих промежуточных выборах в США.
Источники отмечают, что окончательное решение по дальнейшим действиям не принято, и Вашингтон при необходимости может вновь нарастить военное присутствие. При этом быстрая деэскалация могла бы снизить политическое давление на президента.
По оценкам разведки, если США объявят победу и сократят военное присутствие в регионе, Иран, вероятно, воспримет это как собственный успех.
Представитель Белого дома Анна Келли заявила, что США продолжают контакты с Ираном и «не будут спешить с заключением плохой сделки». «Президент подпишет только такое соглашение, которое ставит на первое место национальную безопасность США, и он ясно дал понять, что Иран никогда не должен обладать ядерным оружием», – сказала она.
28 апреля Трамп утверждал, что Тегеран уведомил Вашингтон о тяжелом внутреннем положении и обратился с просьбой ускорить открытие Ормузского пролива.
Как писала The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских официальных лиц, Трамп и его команда по национальной безопасности скептически отнеслись к трехэтапному плану Ирана насчет прекращения конфликта. По словам источников, Тегеран представил региональным посредникам новую инициативу о прекращении нападений на суда в Ормузском проливе в обмен на полное прекращение войны, в том числе на снятие США морской блокады иранских портов, а переговоры по ядерной программе иранцы предложили перенести на более поздний срок.