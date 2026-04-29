CNY Бирж.10,936-0,4%ARSA7,95-0,25%VEON-RX65,3-3,83%IMOEX2 645,45-1,9%RTSI1 115,91-1,88%RGBI119,49+0,15%RGBITR779,11+0,17%
Политика

Иран пригрозил США «беспрецедентными военными мерами» из-за морской блокады

Ведомости

Иран готов применить «практические и беспрецедентные» военные меры, если США продолжат морскую блокаду в Ормузском проливе. Об этом заявил высокопоставленный источник Ирана в интервью Press TV.

По его словам, вооруженные силы Ирана считают, что «терпение имеет пределы» и при сохранении текущих действий Вашингтона необходим жесткий ответ. «Продолжающиеся морское пиратство и бандитизм в форме так называемой блокады встретят военный ответ», – отметил источник.

Он подчеркнул, что сдержанность Тегерана до сих пор была направлена на то, чтобы дать шанс дипломатии и позволить США принять условия Ирана по завершению конфликта. При этом, по его словам, пауза также давала возможность президенту США Дональду Трампу «вывести страну из тупика».

В случае продолжения давления и отказа от иранских условий «противник столкнется с другим типом ответа», заявил источник. Он добавил, что дальнейшее усиление блокады может в итоге нанести США больший ущерб, чем Ирану.

29 января The Wall Street Journal писала, что Трамп поручил своим помощникам подготовиться к длительной блокаде Ирана. По данным издания, речь о «рискованной попытке заставить Тегеран капитулировать в ядерном вопросе».

В тот же день постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани в письме, адресованном генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и председателю Совбеза организации Майку Вальцу, выразил протест против захвата военными США иранских судов. Он назвал подобные шаги пиратством.

