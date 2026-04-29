Иран пригрозил США «беспрецедентными военными мерами» из-за морской блокады
Иран готов применить «практические и беспрецедентные» военные меры, если США продолжат морскую блокаду в Ормузском проливе. Об этом заявил высокопоставленный источник Ирана в интервью Press TV.
По его словам, вооруженные силы Ирана считают, что «терпение имеет пределы» и при сохранении текущих действий Вашингтона необходим жесткий ответ. «Продолжающиеся морское пиратство и бандитизм в форме так называемой блокады встретят военный ответ», – отметил источник.
Он подчеркнул, что сдержанность Тегерана до сих пор была направлена на то, чтобы дать шанс дипломатии и позволить США принять условия Ирана по завершению конфликта. При этом, по его словам, пауза также давала возможность президенту США Дональду Трампу «вывести страну из тупика».
В случае продолжения давления и отказа от иранских условий «противник столкнется с другим типом ответа», заявил источник. Он добавил, что дальнейшее усиление блокады может в итоге нанести США больший ущерб, чем Ирану.
29 января The Wall Street Journal писала, что Трамп поручил своим помощникам подготовиться к длительной блокаде Ирана. По данным издания, речь о «рискованной попытке заставить Тегеран капитулировать в ядерном вопросе».
В тот же день постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани в письме, адресованном генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и председателю Совбеза организации Майку Вальцу, выразил протест против захвата военными США иранских судов. Он назвал подобные шаги пиратством.