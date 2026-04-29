Иран осудил «пиратство» США в письме протеста к генеральному секретарю ООН
Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани в письме, адресованном генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и председателю Совбеза организации Майку Вальцу, выразил протест против захвата военными США иранских судов. Он назвал подобные шаги пиратством, сообщило агентство Tasnim.
«Опора на внутренние договоренности, которые по своей сути являются незаконными, ни при каких обстоятельствах не может служить оправданием такого отвратительного преступления, совершенного с применением силы», – отмечается в письме.
Кроме того, Иравани подчеркнул, что захват судов является вмешательством в законную международную торговлю. Эти действия американских военных также создают опасный прецедент, подрывающий принцип верховенства права, заключил он.
29 апреля The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам подготовиться к длительной блокаде Ирана. По данным издания, речь о «рискованной попытке заставить Тегеран капитулировать в ядерном вопросе».
Reuters также отмечал, что разведслужбы США анализируют возможную реакцию Ирана, если Трамп объявит одностороннюю победу в конфликте. Агентство писало, что анализ проводится по запросу высокопоставленных представителей администрации. Его целью является стремление оценить последствия возможного выхода Вашингтона из конфликта.