FT: США потратили на войну с Ираном около $30 млрд
Вашингтон потратил на войну с Тегераном около $30 млрд. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на подсчеты экспертов. По оценке старшей научной сотрудницы Американского института предпринимательства (AEI) Элейн Маккаскер, расходы на военную кампанию против Ирана с 28 февраля составили от $22,3 млрд до $31 млрд.
В структуру материальных затрат, по данным газеты, входят расходы на замену и ремонт техники – от $2 млрд до $3,6 млрд. Среди наиболее затратных статей ремонт авианосца «Джеральд Форд» после пожара, восстановление поврежденной иранскими БПЛА системы раннего ракетного предупреждения в Катаре, замена самолета дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E‑3 Sentry (около $700 млн), поврежденного при ударе по авиабазе ВВС США в Саудовской Аравии, а также ремонт двух наземных РЛС в Иордании и Катаре ($485 млн).
6 апреля Иран передал Пакистану ответ на предложения США о прекращении войны. Тегеран отверг предложение о временном прекращении огня, подчеркнув, что необходимо добиться мира с учетом интересов республики. Иран привел десять пунктов, в которых учитывается предыдущий опыт. Документ включает в себя прекращение конфликта, протокол безопасного прохода через Ормузский пролив, полное снятие санкций.
На следующий день президент США Дональд Трамп заявил, что вечером «умрет и никогда больше не будет восстановлена целая цивилизация». До этого глава Белого дома уже угрожал исламской республике уничтожением, если Ормузский пролив не будет открыт. По словам президента, атакованы будут электростанции и мосты.