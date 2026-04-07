FT: США потратили на войну с Ираном около $30 млрд

В структуру материальных затрат, по данным газеты, входят расходы на замену и ремонт техники – от $2 млрд до $3,6 млрд. Среди наиболее затратных статей ремонт авианосца «Джеральд Форд» после пожара, восстановление поврежденной иранскими БПЛА системы раннего ракетного предупреждения в Катаре, замена самолета дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E‑3 Sentry (около $700 млн), поврежденного при ударе по авиабазе ВВС США в Саудовской Аравии, а также ремонт двух наземных РЛС в Иордании и Катаре ($485 млн).