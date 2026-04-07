Трамп заявил, что сегодня умрет «целая цивилизация»Президент США выразил надежду, что этого удастся избежать
Вечером 7 апреля «умрет и никогда больше не будет восстановлена целая цивилизация». Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
«Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и будет. Однако теперь, когда у нас есть полная и абсолютная смена режима, где преобладают другие, более умные и менее радикализированные умы, возможно, произойдет что-то революционно удивительное <...> 47 лет вымогательства, коррупции и смерти, наконец, закончатся. Да благословит Бог великий народ Ирана!», – написал он.
5 апреля Трамп пригрозил Ирану уничтожением, если Тегеран не откроет проход через Ормузский пролив. По словам главы Белого дома, ударам подвергнутся электростанции и мосты.
Позже американский лидер заявил, что военные США могут уничтожить Иран за одну ночь, и это может случиться уже 7 апреля. «Всю страну можно уничтожить за одну ночь, и эта ночь может наступить уже завтра», – сказал он.
6 апреля Иран передал Пакистану ответ на предложения США о прекращении войны. Тегеран отверг предложение о временном прекращении огня, подчеркнув, что необходимо добиться мира с учетом интересов исламского государства. Иран привел десять пунктов, в которых учитывается предыдущий опыт. Документ включает в себя прекращение конфликта, протокол безопасного прохода через Ормузский пролив, полное снятие санкций.
7 апреля агентство Mehr сообщило, что США и Израиль нанесли удары по острову Харк в Иране, через который поставляется 90% иранской нефти. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что, «если американская террористическая армия переступит "красные линии", ответ выйдет за пределы региона».