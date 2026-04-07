Mehr: США и Израиль ударили по иранскому острову Харк

30 марта президент США Дональд Трамп объявил о намерениях «захватить иранскую нефть». США могут взять под контроль экспортный центр на острове Харк, так как отправляют на Ближний Восток тысячи военнослужащих. Американский лидер сравнил потенциальный сценарий в Иране с Венесуэлой, где Вашингтон намерен контролировать нефтяную промышленность «бессрочно» после захвата президента страны Николаса Мадуро в январе.