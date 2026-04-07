Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Баннер заглушка
Главная / Политика /

Mehr: США и Израиль ударили по иранскому острову Харк

Остров является ключевым объектом для экспорта нефти из Ирана
Ведомости

США и Израиль нанесли удары по острову Харк в Иране, через который поставляется 90% иранской нефти. Об этом сообщает Mehr.

По данным агентства, на острове было слышно несколько взрывов. Здания каких предприятий были атакованы, не уточняется.

Позже Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что, «если американская террористическая армия переступит «красные линии», ответ выйдет за пределы региона».

30 марта президент США Дональд Трамп объявил о намерениях «захватить иранскую нефть». США могут взять под контроль экспортный центр на острове Харк, так как отправляют на Ближний Восток тысячи военнослужащих. Американский лидер сравнил потенциальный сценарий в Иране с Венесуэлой, где Вашингтон намерен контролировать нефтяную промышленность «бессрочно» после захвата президента страны Николаса Мадуро в январе.

Axios 6 апреля писал, что США и Израиль подготовили план масштабной бомбардировки энергетической инфраструктуры Ирана, но его реализацию пока отложили. По данным портала, Вашингтон рассчитывает сначала дождаться истечения срока, отведенного на дипломатические усилия.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её