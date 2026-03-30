Трамп допустил захват нефти в Иране и контроль над островом Харк
Президент США Дональд Трамп заявил о желании «захватить иранскую нефть». США могут взять под контроль экспортный центр на острове Харк, так как отправляют на Ближний Восток тысячи военнослужащих, заявил глава Белого дома Financial Times (FT).
Трамп сравнил потенциальный сценарий в Иране с Венесуэлой, где Вашингтон намерен контролировать нефтяную промышленность «бессрочно» после январского захвата президента страны Николаса Мадуро.
«Честно говоря, больше всего мне нравится забирать нефть у Ирана, но некоторые глупые люди в США спрашивают: «Зачем ты это делаешь?» Но они просто дураки», – сказал Трамп.
FT обратило внимание, что такой шаг предполагает захват острова Харк, через который экспортируется большая часть иранской нефти.
29 марта военный историк и журналист Макс Гастингс в авторской колонке для Bloomberg писал, что в условиях военного противостояния с Ираном США сталкиваются не только с истощением боекомплекта, но и с утратой доверия заявлениям американского руководства со стороны международного сообщества.