Политика

Bloomberg: война в Иране подорвала доверие к лидерам США

Ведомости

В условиях военного противостояния с Ираном США сталкиваются не только с истощением боекомплекта, но и с куда более серьезной проблемой: мир все меньше верит заявлениям американского руководства. Об этом пишет военный историк и журналист Макс Гастингс в авторской колонке для агентства Bloomberg.

По данным Гастингса, запас иранских ракет сократился с 5000 на конец февраля до примерно 1000. В то же время США и их союзники теперь расходуют по одной-две ракеты Patriot на каждую воздушную угрозу – вместо массированного залпа, характерного для начала конфликта. Таким образом, обе стороны уже испытывают дефицит ракет.

Однако главная опасность, по мнению Гастингса, кроется не в нехватке вооружений, а в утрате доверия к тому, что говорит лидер США о войне, мире и других ключевых вопросах.

Ярким примером кризиса доверия стали противоречивые заявления о переговорах с Ираном: президент Дональд Трамп утверждает, что стороны ведут многообещающие переговоры, тогда как иранская сторона это отрицает. Аналогичная неопределенность возникает и вокруг тезиса Трампа о том, что «война почти выиграна»: здесь остается неясным, идет ли речь о грядущей бомбардировке, наземном вторжении или перемирии.

По мнению автора, администрация Трампа подрывает доверие к своим заявлениям, в том числе путем атак на СМИ. В результате, пишет Гастингс, США уже не воспринимаются в Европе как надежный партнер.

Месяц войны против Ирана в заявлениях ее участников и наблюдателей
