Месяц войны против Ирана в заявлениях ее участников и наблюдателей

Месяц войны против Ирана в заявлениях ее участников и наблюдателейЧто говорили Трамп, Нетаньяху, Пезешкиан и остальные мировые лидеры
28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана, при помощи авиаударов ликвидировав руководство Исламской Республики во главе с аятоллой Али Хаменеи. Однако к смене режима внезапная атака не привела: в ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) подверг массированным ракетным обстрелам американские военные базы и инфраструктуру на Ближнем Востоке. Уже месяц остается перекрытым Ормузский пролив, через который проходит до 20% мировой нефти. Самые яркие высказывания, прозвучавшие за это время, – в подборке «Ведомостей».
США
«Великий, гордый народ Ирана. Я говорю сегодня, что час вашей свободы близок. Оставайтесь в укрытии, не выходите из дома, на улице очень опасно. Бомбы будут падать повсюду. Когда мы закончим, возьмите на себя управление страной» (президент Дональд Трамп в видеообращении 28 февраля).
«Я требую, чтобы эти страны (зависящие от ближневосточной нефти. – «Ведомости») пришли и защитили свою собственную территорию, потому что это их собственная территория» (Трамп о перекрытии Ормузского пролива 16 марта).
«Легковесный аналитик (The New York Times. – «Ведомости») Дэвид Сэнджер утверждает, что я не достиг своих целей. Достиг – и на несколько недель раньше графика! Их руководство уничтожено, их флот и военно‑воздушные силы разгромлены, у них абсолютно нет защиты, и они хотят заключить сделку. А я – нет!» (Трамп в соцсети Truth Social 22 марта).
«Если верить газетам, можно подумать, что мы в равном положении, что идет напряженная битва. Мы свободно действуем в Тегеране – именно в городе, а не в Иране. Мы можем делать все, что захотим. Сегодня нам представилась возможность уничтожить крупную электростанцию, одну из крупнейших в мире. Один выстрел в нужное место – и станция рухнет. Но мы воздержались, потому что ведем переговоры» (Трамп на брифинге 24 марта).
«Президент Трамп не блефует и готов обрушить настоящий ад» (пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге 25 марта).
Иран
«Те, кто думал, что мы безоговорочно капитулируем, должны забрать эти свои мечты в могилу. Мы будем твердо стоять до конца» (президент Масуд Пезешкиан в телеобращении 7 марта).
«Врата ада будут открываться США и Израилю с каждой минутой все больше и больше» (представитель КСИР Али Мохаммад Наини агентству Mizan 3 марта).
«В Европе полагали, что поддержка незаконной войны против Ирана позволит заручиться поддержкой США в противостоянии с Россией. Жалкие» (глава МИДа Аббас Аракчи в соцсети X 13 марта).
«Мы не добиваемся прекращения огня, потому что мы не хотим, чтобы этот сценарий спустя время повторился. Мы хотим, чтобы война прекратилась полностью и навсегда <…> Мы не верим в прекращение огня, мы верим в завершение войны» (Аракчи в эфире Al Jazeera 18 марта).
«Ели наша инфраструктура и экономические центры будут атакованы, то мы дадим жесткий ответ. Обращаюсь к странам региона – если вы хотите развития и безопасности, то не позволяйте нашим врагам вести войну с вашей территории» (Пезешкиан в X 28 марта).
Израиль
«Это не бесконечная война. На самом деле, это то, что положит начало эре мира, о которой мы даже не мечтали» (премьер-министр Биньямин Нетаньяху в эфире Fox News 2 марта).
«Мы сокрушаем ядерную инфраструктуру Ирана, ракетные пусковые установки, центры власти режима и многие другие цели. В то же время мы работаем над достижением другой цели: созданием условий для иранского народа, чтобы тот мог свергнуть жестокий тиранический режим, который угнетал его почти полвека» (Нетаньяху на пресс-конференции 13 марта).
«Мы имеем дело с угрозой, которую представляет собой иранский режим, по крайней мере, на протяжении последних нескольких десятилетий» (посол в России Одед Йосеф в эфире RTVI 14 марта).
«Какие вам еще нужны доказательства, что этот режим, угрожающий всему миру, нужно остановить? Израиль и Соединенные Штаты работают вместе со всем миром. И пришло время, чтобы лидеры остальных стран присоединились» (Нетаньяху во время визита в Арад 22 марта).
«Мы подписывали мирные соглашения, мы продвигаем мир, мы молимся за мир. Если вы посмотрите на иранский режим, они делают прямо противоположное. Они атаковали 13 стран за один месяц» (постпред при ООН Дэнни Данон 25 марта).
Россия
«Все переговоры с Ираном – операция прикрытия. Никто в этом и не сомневался. Никто ни о чем особенно и не хотел договариваться» (зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в мессенджере Max 28 февраля).
«Имевшиеся наработки были сорваны в результате неспровоцированного акта вооруженной агрессии против суверенного государства – члена ООН в нарушение основополагающих принципов международного права» (президент Владимир Путин во время телефонного разговора с главой ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном 2 марта).
«Все те, кто страдает от агрессии Соединенных Штатов и Израиля, – это наши стратегические партнеры, мы поддерживаем с ними диалог. Будем делать все, чтобы вместе с другими миролюбивыми членами мирового сообщества, в том числе в Совете Безопасности ООН и в Генеральной Ассамблее, способствовать созданию атмосферы, которая будет делать эту операцию совершенно невозможной» (министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с послами 5 марта).
«Мы слышим спекуляции о подготовке некой наземной операции на острове Харк. Но будем надеяться, что дальше разговоров и угроз дело не дойдет, потому что результаты от уже совершенного налицо» (официальный представитель МИДа Мария Захарова на брифинге 25 марта).
Евросоюз
«Народ Ирана заслуживает свободы, достоинства и права самостоятельно определять свое будущее. Даже если мы знаем, что это будет чревато рисками и нестабильностью во время и после войны» (глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в X 9 марта).
«Важно, чтобы внимание к Ближнему Востоку не отвлекало нас от Украины, и чтобы напряженность вокруг нее не ослабевала. Мы считаем, что смягчение санкций против российской нефти со стороны США – опасный прецедент» (глава Евродипломатии Кая Каллас на встрече министров иностранных дел ЕС 17 марта).
«Начать войну – это как с любовной историей. В нее легко втянуться, но трудно выбраться» (Каллас на саммите ЕС 19 марта).
«Ситуация критическая для стран-поставщиков энергоресурсов по всему миру. Мы все ощущаем негативное влияние на цены на газ и нефть <…> Но крайне важно, чтобы мы пришли к решению путем переговоров, и чтобы это положило конец военным действиям (фон дер Ляйен во время посещения Австралии 24 марта).
«Приближается еще один переломный момент: мировые запасы нефти истощаются, а последние танкеры со сжиженным природным газом, загруженные в Персидском заливе до начала войны, уже прибывают в пункты назначения» (глава Европейского Центробанка Кристин Лагард во время выступления 25 марта).
Германия
«С точки зрения международного права, мы видим дилемму <…> Идеального момента для таких действий не существует, но может наступить момент, когда будет уже слишком поздно» (канцлер Фридрих Мерц на пресс-конференции 1 марта).
«С каждым днем войны возникает все больше вопросов. Больше всего нас беспокоит то, что явно нет общего плана быстрого и убедительного завершения этой войны» (Мерц 10 марта).
«Контролируемая смена режима – это гипотетическая идея, которая нереалистична <…> Хаос в Иране – не в наших интересах и не в интересах региона, и, конечно же, не в интересах людей, живущих в Иране» (глава МИДа Йоханн Вадефуль 17 марта).
«Смена режима извне, как показали прошлые войны в Афганистане, Сирии, Ливии, а также в Ираке, не сработает <…> Это приведет к массовому перемещению беженцев – это не может быть в интересах Германии и Европы» (сопредседатель «Альтернативы для Германии» Тино Хрупалла 24 марта).
«Эта война – и, пожалуйста, простите меня за эти слова, как человека, непосредственно вовлеченного в ситуацию, – является политически катастрофической ошибкой» (президент Франк-Вальтер Штайнмайер 24 марта).
Франция
«Переговоры зашли в тупик, Соединенные Штаты Америки и Израиль решили начать военные операции. Они были проведены в нарушение международного права, что мы не можем одобрить» (президент Эммануэль Макрон в телеобращении 3 марта).
«Мы не участвуем в ней (военной операции. – «Ведомости») и занимаем чисто оборонительную позицию для защиты наших граждан и поддержки наших союзников» (Макрон на заседании кабинета министров 17 марта).
«Мы были удивлены поведением американского союзника, который по-прежнему остается нашим союзником, но становится все более непредсказуемым и даже не удосуживается сообщить нам, когда принимает решение о начале военных операций» (главнокомандующий вооруженными силами Фабьен Мандон на форуме по вопросам безопасности и обороны 24 марта).
«Я вновь подчеркнул абсолютную необходимость прекращения неприемлемых нападений на страны региона, сохранения энергетической и гражданской инфраструктуры, а также восстановления свободы судоходства в Ормузском проливе» (Макрон после телефонного разговора с Пезешкианом в X 25 марта).
Великобритания
«Мы приняли решение удовлетворить этот запрос, чтобы помешать Ирану запускать ракеты по всему региону, убивая ни в чем не повинных мирных жителей, подвергая риску жизни британцев и нанося удары по странам, которые не были вовлечены в конфликт» (премьер-министр Кир Стармер о предоставлении британских баз для нужд американцев 2 марта).
«Мы не поддадимся этому давлению и будем действовать в рамках национальных интересов нашей страны» (Стармер о перспективах вступления в войну 27 марта).
Италия
«Эта война застала нас в той же обстановке, что и любого другого. Потому что этим решением не поделились ни с кем» (глава Минобороны Гуидо Крозетто во время выступления в палате депутатов 5 марта).
«В мире все больше односторонних действий, нарушающих международное право. И одно из них – это операция США и Израиля против иранского режима <…> Мы не можем допустить, чтобы режим аятолл получил ядерное оружие, а также ракеты, способные достать до Европы» (премьер-министр Джорджа Мелони во время выступления в сенате 11 марта).
Испания
«У Испании очень четкая позиция: голос Европы в настоящее время должен быть голосом баланса и умеренности, направленным на деэскалацию и возвращение за стол переговоров» (министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес 2 марта).
«Мы не будем соучастниками того, что приносит вред миру и не соответствует нашим ценностям и интересам, лишь бы избежать репрессий от кого-либо» (премьер-министр Педро Санчес в телеобращении 4 марта).
«Испания не может брать на себя роль вассала. Испания – союзник. А союзники выбирают. Мы выбираем, какие решения поддерживаем, а какие нет» (министр транспорта и устойчивого развития Оскар Пуэнте 4 марта).
Турция
«Какая разница, синие моря или нет, где игрушки запятнаны кровью, а мечты детей разбиты?» (президент Реджеп Эрдоган 13 марта).
«Хотя война является войной Израиля, ее цену платит весь мир. Эта война – война за политическое выживание Нетаньяху, но ее последствия несут на себе 8 млрд человек» (Эрдоган 24 марта).
Китай
«Самая смертельная угроза – враг внутри. Самый дорогостоящий просчет – слепая вера в мир. Самая суровая реальность – логика превосходящей огневой мощи. Самый жестокий парадокс – иллюзия победы. Абсолютная уверенность – самообеспечение» (Народно-освободительная армия Китая в X 4 марта).
«Всем сторонам необходимо не подливать масло в огонь, а коренным образом решить проблему и совместно работать над тем, чтобы вернуть вопрос на путь политического урегулирования посредством диалога и переговоров» (глава МИДа Ван И на встрече с советником британского Джонатаном Пауэллом 23 марта).
ООН
«Конфликт вышел за рамки, которые даже лидеры считали немыслимыми. Мир стоит на грани более масштабной войны, нарастающих человеческих страданий и более глубокого глобального экономического потрясения. Это зашло слишком далеко. Пора прекратить подниматься по лестнице эскалации и начать подниматься по дипломатической лестнице, вернувшись к полному уважению международного права» (генсек Антониу Гутерреш 25 марта).
«Для Ирана важно защитить принцип ядерной автономии. Но соглашение по этому вопросу возможно. Можно рассмотреть приостановку (ядерной программы. – «Ведомости»)» (гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью Corriere della Sera 25 марта).